Павлюченкова сыграет с Муховой в 1/4 финала турнира в Мадриде
00:57
Чешка Каролина Мухова одержала победу в третьем круге турнира в Мадриде. В трех сетах она переиграза Марию Саккари из Греции.
В четвертьфинале Мухова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Мухова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 16) — 6:0, 6:7 (9:11), 7:5
Читайте также
Удар в затылок Бучневичу — 5000 долларов, удар Панарина об лед — бесплатно. Канадский хулиган получил смешной штраф от НХЛ за беспредел
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю