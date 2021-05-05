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Павлюченкова сыграет с Муховой в 1/4 финала турнира в Мадриде

00:57

Чешка Каролина Мухова одержала победу в третьем круге турнира в Мадриде. В трех сетах она переиграза Марию Саккари из Греции.

В четвертьфинале Мухова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 16) — 6:0, 6:7 (9:11), 7:5

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