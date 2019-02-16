Павлюченкова сыграет с Гарсия, Касаткина - с "квалифаем" в первом круге турнира в Дубае

В Дубае состоялась жеребьевка турнира WTA категории Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships. Своих соперниц узнали Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Касаткина, "посеянная" под 11-м номером, в первом круге сыграет с кем-то из квалификации. Павлюченкова встретится с 14-й ракеткой турнира Каролин Гарсия.

Соперница лидера рейтинга WTA Наоми Осака, для которой это будет первый турнир после победы на Australian Open и официального расставания с тренером Сашей Бажиным, определится во встрече Кристины Младенович и Фатмы Эль-Набхани. Петра Квитова, "посеянная" второй, сыграет с соотечественницей Катериной Синяковой или хорваткой Петрой Мартич, а Симона Халеп – с Эжени Бушар или Верой Лапко.