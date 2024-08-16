Павлюченкова сыграет с Чжэн в третьем круге турнира в Цинциннати
Стала известна соперница российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати.
28-я ракетка мира встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн, которая победила польку Магдалену Фрех — 6:1, 7:5.
Матч Павлюченковой и Чжэн состоится 17 августа.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Циньвэнь Чжэн (Китай, 7) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:1, 7:5
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