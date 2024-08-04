Павлюченкова сыграет с Азаренко на старте престижного турнира в Торонто

В Канаде состоялась жеребьевка турнира категории WTA 1000, который пройдет в Торонто с 6 по 12 августа.

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу соревнований. Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко. Анастасия Потапова сыграет против польки Магдалены Френх. Анна Блинкова на старте турнира встретится с американкой Пэйнтон Стирнс.

Анна Калинская и Диана Шнайдер узнают своих соперниц после квалификационных матчей.