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Сегодня, 10:23

Павлюченкова сыграет с Азаренко на старте престижного турнира в Торонто

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В Канаде состоялась жеребьевка турнира категории WTA 1000, который пройдет в Торонто с 6 по 12 августа.

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу соревнований. Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко. Анастасия Потапова сыграет против польки Магдалены Френх. Анна Блинкова на старте турнира встретится с американкой Пэйнтон Стирнс.

Анна Калинская и Диана Шнайдер узнают своих соперниц после квалификационных матчей.

Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
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