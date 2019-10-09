Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Линце (Австрия) победила местную теннисистку Барбару Хаас — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 43 минуты.

За право выйти в четвертьфинал россиянка, посеянная под девятым номером, сразится со словачкой Вероникой Кузмовой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 9) — Барбара Хаас (Австрия, WC) — 6:3, 6:3