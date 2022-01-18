Павлюченкова стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила венгерку Анну Бондарь со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Во втором круге 30-летняя россиянка сыграет с австралийуой Самантой Стосур.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:2, 6:1
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