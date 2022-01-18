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Сегодня, 07:25

Павлюченкова стартовала с победы на Открытом чемпионате Австралии

Роман Шишов
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила венгерку Анну Бондарь со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Во втором круге 30-летняя россиянка сыграет с австралийуой Самантой Стосур.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:2, 6:1

Анастасия Павлюченкова
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