Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участие в соревнованиях Qatar Total Open, которые стартовали в Дохе. Причиной такого решения спортсменки стала травма правого бедра, сообщает Twitter WTA Insider.

Anastasia Pavlyuchenkova has withdrawn from Doha due to a right thigh injury.



Timea Babos in as a lucky loser. #QTO2020 — WTA Insider (@WTA_insider) February 24, 2020

В первом круге Павлюченкова должна была сыграть с Юлией Путинцевой. Таким образом, представительница Казахстана без борьбы прошла в следующий раунд.