Павлюченкова уступила Рузич в первом круге турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Монтеррее уступила хорватке Антонии Рузич со счетом 6:7 (4:7), 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 34-летней россиянки 6 эйсов, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге Рузич встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Элизабетта Кочаретто (Италия).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Антония Рузич (Хорватия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 7:6 (7:4), 6:1
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