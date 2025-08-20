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20 августа 2025, 04:04

Павлюченкова уступила Рузич в первом круге турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Монтеррее уступила хорватке Антонии Рузич со счетом 6:7 (4:7), 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 34-летней россиянки 6 эйсов, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Рузич встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Элизабетта Кочаретто (Италия).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Антония Рузич (Хорватия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 7:6 (7:4), 6:1

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Анастасия Павлюченкова
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