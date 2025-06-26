Теннис
26 июня, 20:21

Павлюченкова победила Рахимову и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Руслан Минаев
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову в четвертьфинале турнира в Истборне — 6:2, 2:6, 6:0. Матч длился 2 часа.

Павлюченкова (53-я ракетка мира) за игру сделала 9 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Рахимовой (87-я ракетка) — 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая в 1/4 финала победила россиянку Анну Блинкову.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:2, 2:6, 6:0

Александра Эала (Филиппины, Q) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Даяна Ястремская
Камилла Рахимова
  • Zohr Vad

    И вновь....приятно удивляет Настя

    26.06.2025

  • hant64

    Поздравы всё же кому? Анне Блинковой? Или Камилле Рахимовой? По Блинковой есть отдельная заметка.

    26.06.2025

  • Алехандрохорс

    А вообще-то Аню тоже надо поздравить. У неё здесь с учетом квалификации 4 победы. Хорошо потренировалась поред Уимом! Удачи не нем! :sunglasses:

    26.06.2025

  • Алехандрохорс

    Почему-то и после 2 сета не сомневался в победе Анастасии. Поздравляю! Так шаг за шагом к следующему матчу идем без прогнозов.)

    26.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Настю только зацепи - прибьет. Рахимова попала под руку.

    26.06.2025

  • инок

    Настю с выходом в полуфинал в Истборне, она молодец!

    26.06.2025

