Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде
10:17
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Дженнифер Брэди (7:5, 6:7 (8:10), 6:3) в третьем круге турнира WTA в Мадриде (Испания).
«Очень рада вернуться в четвертьфинал! Отличный матч, невероятные ощущения», — написала у себя в Instagram Павлюченкова.
В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16.00 (мск).
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