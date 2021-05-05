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Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

10:17
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Дженнифер Брэди (7:5, 6:7 (8:10), 6:3) в третьем круге турнира WTA в Мадриде (Испания).

«Очень рада вернуться в четвертьфинал! Отличный матч, невероятные ощущения», — написала у себя в Instagram Павлюченкова.

Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)

В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16.00 (мск).

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