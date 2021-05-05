Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Дженнифер Брэди (7:5, 6:7 (8:10), 6:3) в третьем круге турнира WTA в Мадриде (Испания).

«Очень рада вернуться в четвертьфинал! Отличный матч, невероятные ощущения», — написала у себя в Instagram Павлюченкова.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16.00 (мск).