Павлюченкова проиграла в финале «ВТБ Кубка Кремля». В последних двух сетах россиянка выиграла два гейма
16:53
Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила в финале «ВТБ Кубка Кремля» швейцарке Белинде Бенчич.
Павлюченкова выиграла первый сет со счетом 6:3. Однако потом проиграла последующие два. Причем в этих сетах она смогла взять только два гейма — 1:6, 1:6.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3:6, 6:1, 6:1