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Павлюченкова проиграла в финале «ВТБ Кубка Кремля». В последних двух сетах россиянка выиграла два гейма

16:53
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Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила в финале «ВТБ Кубка Кремля» швейцарке Белинде Бенчич.

Павлюченкова выиграла первый сет со счетом 6:3. Однако потом проиграла последующие два. Причем в этих сетах она смогла взять только два гейма — 1:6, 1:6.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3:6, 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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