Павлюченкова проиграла Остапенко в первом круге турнира WTA в Истборне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Истборне.

В первом круге она уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 59 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 6:1, 6:3