Павлюченкова проиграла Остапенко в первом круге турнира WTA в Истборне
18:21
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Истборне.
В первом круге она уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 59 минут.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 6:1, 6:3
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