Павлюченкова проиграла Барти на турнире в Аделаиде, Дьяченко уступила Саккари

Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия) уступила первой ракетке мира Эшли Барти — 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 10 минут.

В параллельной встрече россиянка Виталия Дьяченко в матче первого круга уступила гречанке Марии Саккари — 5:7, 2:6.

Также австралийка Арина Родионова разгромила американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:2.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5

Первый круг

Мария Саккари (Греция) — Виталия Дьяченко (Россия, LL) — 7:5, 6:2

Арина Родионова (Австралия, Q) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Татьяна Мария (Германия, LL) — 6:3, 6:0