Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:34

Павлюченкова проиграла Азаренко на старте турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко на старте теннисного турнира в Дубае.

Азаренко обыграла сопернику в двух сетах — 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова
Виктория Азаренко
1
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева вышла во второй круг парного турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости