Павлюченкова проиграла Азаренко на старте турнира в Дубае
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко на старте теннисного турнира в Дубае.
Азаренко обыграла сопернику в двух сетах — 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 7:5
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