Павлюченкова проиграла Азаренко на старте турнира в Дубае

Читать «СЭ» в

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко на старте теннисного турнира в Дубае.

Азаренко обыграла сопернику в двух сетах — 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 7:5