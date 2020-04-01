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Павлюченкова показала, как выглядит первое апреля в России

16:23
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Россиянка Анастасия Павлюченкова выложила новое фото в своем Instahram. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 7 июня.

— Первое апреля в России, — написала Анастасия. — Никаких шуток. — Постоянно улучшается настроение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 877 422 человек. Умерших — 43 537, выздоровевших — 185 241. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190. По этой причине большинство соревнований в мире были отменены.

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