Павлюченкова показала, как выглядит первое апреля в России

Россиянка Анастасия Павлюченкова выложила новое фото в своем Instahram. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 7 июня.

— Первое апреля в России, — написала Анастасия. — Никаких шуток. — Постоянно улучшается настроение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 877 422 человек. Умерших — 43 537, выздоровевших — 185 241. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190. По этой причине большинство соревнований в мире были отменены.