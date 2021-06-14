Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она занимала 32-е место.

В субботу, 12 июня, Павлюченкова в финале Открытого чемпионата Франции-2021 проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчикове — 1:6, 6:2, 4:6. Для 29-летней россиянки это был первый выход в финал турнира «Большого шлема».

В топ-10 изменений не произошло. Лидером списка является австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 14 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7401;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6195;

5 (5). София Кенин (США) — 5865;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265;

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931;

9 (9). Ига Швентек (Польша) — 4435;

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285...

15 (33). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3733...

19 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...

35 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1860...

39 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

82 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1001...

86 (88). Варвара Грачева (Россия) — 966...

88 (77). Анна Блинкова (Россия) — 940...

97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.