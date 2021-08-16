Павлюченкова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA
09:49
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 17-е место в обновленном рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.
Лидером остается австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, за ней идет белоруска Арина Соболенко.
Расположение остальных россиянок: Дарья Касаткина — 27-я, Вероника Кудерметова — 33-я, Екатерина Александрова — 35-я, Светлана Кузнецова — 45-я, Людмила Самсонова — 52-я, Анна Блинкова — 82-я, Вера Звонарева — 85-я, Варвара Грачева — 89-я.
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