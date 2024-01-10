Павлюченкова победила Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Катерину Синякову из Чехии во втором круге турнира WTA в Аделаиде — 2:6, 6:3. 6:2.
Игра продолжалась 2 часа и 1 минуту.
Россиянка сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету чешской теннисистки 3 подачи на вылет, 12 двойных ошибок и 3 релизованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Павлюченкова встретится с с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 2:6, 6:3, 6:2
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