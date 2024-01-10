Павлюченкова победила Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Катерину Синякову из Чехии во втором круге турнира WTA в Аделаиде — 2:6, 6:3. 6:2.

Игра продолжалась 2 часа и 1 минуту.

Россиянка сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету чешской теннисистки 3 подачи на вылет, 12 двойных ошибок и 3 релизованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 2:6, 6:3, 6:2