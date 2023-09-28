Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:19

Павлюченкова победила Носкову и встретится с Александровой в 1/4 финала турнира в Токио

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио.

Во втором круге спортсменка победила Линду Носкову из Чехии в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:0.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с другой россиянкой, Екатериной Александровой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:0.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Екатерина Александрова
5
Читайте также
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой западные пулеметы
ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек заявила, что не торопится стать обладательницей карьерного «Большого шлема»
Новости
RSS RSS
Все новости