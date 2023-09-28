Павлюченкова победила Носкову и встретится с Александровой в 1/4 финала турнира в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио.
Во втором круге спортсменка победила Линду Носкову из Чехии в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:0.
В четвертьфинале Павлюченкова встретится с другой россиянкой, Екатериной Александровой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 4:6, 6:0.
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