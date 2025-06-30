Павлюченкова отыграла девять позиций в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 59-й на 50-ю строчку в чемпионской гонке WTA.

На прошедшей неделе 33-летняя спортсменка дошла до полуфинала турнира в Истбурне, где уступила австралийке Майе Джойнт.

Россиянка Мирра Андреева остается на пятом месте в чемпионской гонке. Также свои позиции сохранили Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (17) и Диана Шнайдер (19).

Лидером по-прежнему является представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Чемпионская гонка WTA, версия от 30 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6615 очков;

2 (2). Коко Гауфф (США) — 4599;

3 (4). Ига Свентек (Польша) — 3983;

4 (3). Мэдисон Киз (США) — 3975;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 3594;

6 (6). Джессика Пегула (США) — 3290;

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 2666;

8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2406;

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2241;

10 (10). Аманда Анисимова (США) — 2153;

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 1947...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1459...

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1363...

30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 922;

31 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 897...

42 (45). Анна Блинкова (Россия) — 735...

50 (59). Анастасия Павлюченкова — 664.