Павлюченкова отыграла девять позиций в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась с 59-й на 50-ю строчку в чемпионской гонке WTA.
На прошедшей неделе 33-летняя спортсменка дошла до полуфинала турнира в Истбурне, где уступила австралийке Майе Джойнт.
Россиянка Мирра Андреева остается на пятом месте в чемпионской гонке. Также свои позиции сохранили Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (17) и Диана Шнайдер (19).
Лидером по-прежнему является представительница Белоруссии Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 30 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6615 очков;
2 (2). Коко Гауфф (США) — 4599;
3 (4). Ига Свентек (Польша) — 3983;
4 (3). Мэдисон Киз (США) — 3975;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 3594;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 3290;
7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 2666;
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2406;
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2241;
10 (10). Аманда Анисимова (США) — 2153;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 1947...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1459...
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1363...
30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 922;
31 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 897...
42 (45). Анна Блинкова (Россия) — 735...
50 (59). Анастасия Павлюченкова — 664.