Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 27 мая
1 (1*). Петра Квитова (Чехия) – 3525
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 3271
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 2961
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 2711
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2289
6 (6). Эшли Барти (Австралия) – 2175
7 (7). Симона Халеп (Румыния) – 1897
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 1620
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 1377…
30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 708...
45 (43). Екатерина Александрова (Россия) – 571…
47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) – 559...
55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) – 453...
60 (58). Вера Звонарева (Россия) – 425...
74 (70). Анна Блинкова (Россия) – 385...
79 (74). Дарья Касаткина (Россия) – 372...
83 (79). Мария Шарапова (Россия) – 355...
90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) – 336...
93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) – 334
* – положение в предыдущем рейтинге