Павлюченкова обыграла седьмую «сеяную» Саккари, определились все участницы 2-го круга «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Во втором круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой.

Таким образом, определились все участницы второго круга турнира. Помимо Павлюченковой и Грачевой, Россия будет представлена Вероникой Кудерметовой (соперница — украинка Элина Свитолина), Анной Калинской и Екатериной Александровой (сыграют между собой).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7) — 5:7, 6:1, 6:3