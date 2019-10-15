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Павлюченкова обыграла седьмую «сеяную» Саккари, определились все участницы 2-го круга «ВТБ Кубка Кремля»

22:37

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла гречанку Марию Саккари в первом круге «ВТБ Кубка Кремля». Во втором круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой.

Таким образом, определились все участницы второго круга турнира. Помимо Павлюченковой и Грачевой, Россия будет представлена Вероникой Кудерметовой (соперница — украинка Элина Свитолина), Анной Калинской и Екатериной Александровой (сыграют между собой).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7) — 5:7, 6:1, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/11/6/

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