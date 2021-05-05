Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
18:51
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она победила чешку Каролину Мухову (7:6, 7:6).
Матч продолжался два часа и две минуты. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)
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