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Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

18:51
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
Анастасия Павлюченкова. Фото Twitter
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она победила чешку Каролину Мухову (7:6, 7:6).

Матч продолжался два часа и две минуты. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)

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