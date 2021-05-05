Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде (Испания). В 1/4 финала она победила чешку Каролину Мухову (7:6, 7:6).

Матч продолжался два часа и две минуты. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)