Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»

21:16
Теги:

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову— 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Соперницей Павлюченковой в полуфинале будет чешка Каролина Мухова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир