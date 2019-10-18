Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову— 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Соперницей Павлюченковой в полуфинале будет чешка Каролина Мухова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5