Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
21:16
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову— 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Соперницей Павлюченковой в полуфинале будет чешка Каролина Мухова.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5