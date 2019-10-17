Павлюченкова обыграла Грачеву во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»

Во втором раунде турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» в Москве российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Варвару Грачеву (5:7, 6:4, 6:2). В 1/4 финала ее соперницей станет еще одна россиянка Вероника Кудерметова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2