Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона-2025

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что досрочно завершила сезон.

«Для меня этот сезон закончен. Следующий турнир — что-то перед Australian Open. Пока не решила, что именно», — приводит слова Павлюченковой Telegram-канал «Больше».

27 августа Павлюченкова проиграла белоруске Виктории Азаренко во втором круге US Open. В паре со швейцаркой Ребекой Масаровой 34-летняя россиянка уступила дуэту Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) в первом круге парного турнира Открытого чемпионата США.