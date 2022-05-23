Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:45

Павлюченкова назвала фаворитов «Ролан Гаррос»

Теннисистка Павлюченкова назвала Швентек, Бадосу и Халеп фаворитками «Ролан Гаррос»
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Симона Халеп.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, кто может выиграть жеyский турнир «Ролан Гаррос» — 2022.

«Я плохой прогнозист. Саша [Павлюченков] и Карен [Хачанов] постоянно надо мной шутят, — сказала Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ». — Чтобы я не сказала, происходит с точностью до наоборот. Если же говорить про «Шлем», то его может выиграть кто угодно. В женском туре по-прежнему много сенсаций. Не знаю с чем это связано. Нервы, двухнедельный формат... Из фаворитов кроме Швентек выделю Бадосу и Халеп. Даша Касаткина показал хороший результат в Риме. Надеюсь на ее удачное выступление. Грунт ее любимое покрытие, она комфортно чувствует себя на кортах в Париже».

В прошлом году Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», уступив Барборе Крейчиковой.

Анастасия Павлюченкова. Анастасия Павлюченкова: «Криштиану Роналду — пример для меня»

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Симона Халеп
0
Читайте также
10-летний хоккеист в ярости набросился на взрослых арбитров и начал их бить
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова о Швентек: «Она очень солнечная девочка»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости