Павлюченкова назвала фаворитов «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, кто может выиграть жеyский турнир «Ролан Гаррос» — 2022.

«Я плохой прогнозист. Саша [Павлюченков] и Карен [Хачанов] постоянно надо мной шутят, — сказала Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ». — Чтобы я не сказала, происходит с точностью до наоборот. Если же говорить про «Шлем», то его может выиграть кто угодно. В женском туре по-прежнему много сенсаций. Не знаю с чем это связано. Нервы, двухнедельный формат... Из фаворитов кроме Швентек выделю Бадосу и Халеп. Даша Касаткина показал хороший результат в Риме. Надеюсь на ее удачное выступление. Грунт ее любимое покрытие, она комфортно чувствует себя на кортах в Париже».

В прошлом году Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», уступив Барборе Крейчиковой.