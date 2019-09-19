Павлюченкова на турнире в Осаке победила вторую сеяную Бертенс
13:15
Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Осаке (Япония) обыграла голландку Кики Бертенс (6:1, 7:5), которая была посеяна под вторым номером. Продолжительность противостояния составила 1 час и 32 минуты.
За право выйти в полуфинал Павлюченкова сразится с японкой Мисаки Дои.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Голландия, 2) — 6:1, 7:5