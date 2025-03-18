Павлюченкова проиграла Линетт в первом круге «тысячника» в Майами
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла польке Магде Линетт в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:7 (3:7), 2:6.
47-я ракетка мира Павлюченкова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок. У Линетт — 10 эйсов, 7 двойных ошибок.
34-я ракетка мира во втором круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Магда Линетт (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2
Новости