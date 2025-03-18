Павлюченкова проиграла Линетт в первом круге «тысячника» в Майами

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла польке Магде Линетт в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:7 (3:7), 2:6.

47-я ракетка мира Павлюченкова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок. У Линетт — 10 эйсов, 7 двойных ошибок.

34-я ракетка мира во втором круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2