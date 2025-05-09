Теннис
9 мая, 13:15

Павлюченкова уступила Кенин во втором круге «тысячника» в Риме

Руслан Минаев
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Софии Кенин во втором круге турнира в Риме — 3:6, 0:6. Матч длился 1 час 9 минут.

Павлюченкова за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Кенин — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В третьем круге Кенин сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:0

Теннис
Анастасия Павлюченкова
София Кенин
  • Mark Kaminer

    привыкайте проигрывать 9 мая)))

    09.05.2025

