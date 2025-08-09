Павлюченкова выбыла во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла японка Аои Ито во втором круге турнира в Цинциннати — 1:6, 6:4, 4:6. Матч длился 2 часа 10 минут.

Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Ито — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

94-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Мэдисон Киз (США).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аои Ито (Япония, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:1, 4:6, 6:4