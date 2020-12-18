Павлюченкова и Веснина поздравили Шарапову с помолвкой

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина поздравили Марию Шарапову с помолвкой.

«Поздравляю!» — написала Павлюченкова в комментариях к посту Шараповой в Instagram.

«Мои поздравления!» — добавила Веснина.

Ранее стало известно, что Шарапова выйдет замуж за британского миллионера Александра Гилкса.

Гилксу принадлежит часть акций аукциона Phillips, а также собственный онлайн-аукцион — Paddle8. У 40-летнего британца очень обширный список влиятельных друзей, среди которых — оскаровские лауреаты, мультимилионеры и супермодели, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

В прошлом году Александр был замечен в компании экс-президента США Барака Обамы. Также он вхож в королевскую семью, близко знаком с принцами Уильямом и Гарри.