Павлюченков и Тим проиграли парный матч на выставочном турнире в Дубае. Россиянка провела первый матч с мая

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и австриец Доминик Тим проиграли испанке Пауле Бадосе и болгарину Григору Димитрову на выставочном турнире в Дубае.

Игра, продолжительность которой составила 1 час 33 минуты, завершилась со счетом 5:7, 6:3, 10:4 в пользу Бадосы и Димитрова.

Россиянка проводила первый матч с мая 2022 года. На тунрнире в Дубае она заменила заболевшую эстонку Анетт Контавей.

Ранее россиянка сообщила, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.

Первый турнир «Большого шлема» в сезоне — Australian Open — пройдет с 16 по 29 января.