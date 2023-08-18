Павлюченкова и Стефани проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с бразильянкой Луизой Стефани проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) — 2:6, 1:6.
В полуфинале турнира Хантер и Мертенс сыграют с американками Алисией Паркс и Тэйлор Таунсенд.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) — Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — 6:2, 6:1
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