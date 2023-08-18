Павлюченкова и Стефани проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с бразильянкой Луизой Стефани проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) — 2:6, 1:6.

В полуфинале турнира Хантер и Мертенс сыграют с американками Алисией Паркс и Тэйлор Таунсенд.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) — Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — 6:2, 6:1