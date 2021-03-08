Павлюченкова и Родионова проиграли в первом круге турнира в Дубае

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Австралии Арина Родионова проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде. Дуэт уступил Надежде Киченок из Украины и Ралуке Олару из Румынии.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — Анастасия Павлюченкова/Арина Родионова (Россия/Австралия) — 4:6, 6:2, 10:5