Павлюченкова и Родионова проиграли в первом круге турнира в Дубае
19:54
Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Австралии Арина Родионова проиграли в первом круге турнира в Дубае в парном разряде. Дуэт уступил Надежде Киченок из Украины и Ралуке Олару из Румынии.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — Анастасия Павлюченкова/Арина Родионова (Россия/Австралия) — 4:6, 6:2, 10:5
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