Павлюченкова и Остапенко обыграли Сувэй и Мертенс на турнире в Мадриде
17:17
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Елена Остапенко вышли в третий раунд турнира WTA в Мадриде (Испания) в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия) — 7:6, 4:6, 11:9. Их соперницы были посеяны под первым номером.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова (Латвия/Россия) — Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — 7:6, 4:6, 11:9
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