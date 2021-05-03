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Павлюченкова и Остапенко обыграли Сувэй и Мертенс на турнире в Мадриде

17:17
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Елена Остапенко вышли в третий раунд турнира WTA в Мадриде (Испания) в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия) — 7:6, 4:6, 11:9. Их соперницы были посеяны под первым номером.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова (Латвия/Россия) — Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — 7:6, 4:6, 11:9

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