Павлюченкова проиграла 19-летней Джойнт в полуфинале турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Майе Джойнт в полуфинале турнира в Истборне — 5:7, 3:6. Матч длился 1 час 27 минут.

53-я ракетка мира Павлюченкова за игру сделала 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Джойнт (51-я ракетка мира) — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

19-летняя австралийка вышла в финал и встретится с Александрой Эала из Филиппин.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:3