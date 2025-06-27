Павлюченкова проиграла 19-летней Джойнт в полуфинале турнира в Истборне
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Майе Джойнт в полуфинале турнира в Истборне — 5:7, 3:6. Матч длился 1 час 27 минут.
53-я ракетка мира Павлюченкова за игру сделала 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Джойнт (51-я ракетка мира) — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
19-летняя австралийка вышла в финал и встретится с Александрой Эала из Филиппин.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:3
