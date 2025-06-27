Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

27 июня, 17:15

Павлюченкова проиграла 19-летней Джойнт в полуфинале турнира в Истборне

Руслан Минаев
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Майе Джойнт в полуфинале турнира в Истборне — 5:7, 3:6. Матч длился 1 час 27 минут.

53-я ракетка мира Павлюченкова за игру сделала 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Джойнт (51-я ракетка мира) — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

19-летняя австралийка вышла в финал и встретится с Александрой Эала из Филиппин.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван Берлиоз

    нечего беречь-нет огня и мотора....

    27.06.2025

  • Иван Берлиоз

    Настя потяжелела,хотя ласточкой никогда не была-впечатление больше грустное,чем оптимистичное......

    27.06.2025

  • _Mike N_

    Пора Насте на покой !

    27.06.2025

  • Алехандрохорс

    Ну, всё проявляющий Уимблдон покажет, кто был прав. Настя, возможно решившая отдохнуть, или Австралийка, у которой фитиль в одном месте, ибо молодая. Кто дальше пройдет, тот и прав. А может все гораздо проще и на сегодня это Настин потолок, хотя до 5:2 в первом сете в пользу Насти всё было отлично. Х.З.?

    27.06.2025

  • hant64

    У неё вроде бы проблемы со спиной, вчера, по крайней мере, точно были.

    27.06.2025

  • hant64

    Этот матч не видел, но вчера смотрел 1 и 3 сеты игры Насти с Рахимовой, как раз те, которые Павлюченкова выиграла. Было видно, что в той победе большая часть "заслуги" была именно Камиллы, которая играла ещё хуже, чем Павлюченкова. Поэтому ничего хорошего от сегодняшнего полуфинала я не ожидал - игры как не было до этого у Насти, так не пришла она и сегодня, увы.

    27.06.2025

  • Alexander Vlasov

    бережётся перед Уимблдоном...

    27.06.2025

  • Адекватный спартач

    3 часа назад Кравченко написала, что Павлюченкова в хорошей форме. Сглазила...

    27.06.2025

  • Sinaron

    Абсолютно бездарная и прямолинейная игра! Ну сколько можно бить только по центру корта?

    27.06.2025

  • рustot

    Дальше только в челенджеры

    27.06.2025

  • инок

    Настя как будто бы бережётся, и мячи до которых в общем-то при удачном раскладе может достать, не бежит. На фоне молодой австралийки это видно особенно хорошо.

    27.06.2025

    • Свентек — о полуфинале с Паолини: «Не ожидала, что выиграю этот матч»

    Соболенко и Синнер номинированы на премию «Теннисист года» по версии ESPY Awards

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости