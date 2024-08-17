Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она победила китаянку Чжэн Циньвэнь — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 18 минут. 33-летняя россиянка 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Следующей соперницей Павлюченковой будет испанка Паула Бадоса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 7:5, 6:1