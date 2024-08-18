Павлюченкова проиграла Бадосе в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть испанку Паулу Бадосу в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 7 минут.
28-я ракетка мира Павлюченкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейе-пойнта из 1. На счету 37-й ракетки мира Бадосы 3 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В полуфинале турнира испанская спортсменка сыграет с Джессикой Пегулой (США, 6).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2
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