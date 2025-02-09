Шнайдер проиграла Паркс на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе.

В стартовом матче 13-я ракетка мира уступила американке Алисии Паркс — 4:6, 6:7 (2:7). Встреча длилась 1 час 35 минут.

За игру Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы, занимающей 90-е место в рейтинге WTA, 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Паркс сыграет против победительницы встречи Эшлин Крюгер (США) — София Кенин (США, WC).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алисия Паркс (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 11) — 6:4, 7:6 (7:2)