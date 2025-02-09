Шнайдер проиграла Паркс на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе.
В стартовом матче 13-я ракетка мира уступила американке Алисии Паркс — 4:6, 6:7 (2:7). Встреча длилась 1 час 35 минут.
За игру Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы, занимающей 90-е место в рейтинге WTA, 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Паркс сыграет против победительницы встречи Эшлин Крюгер (США) — София Кенин (США, WC).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алисия Паркс (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 11) — 6:4, 7:6 (7:2)
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