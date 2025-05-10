Паолини обыграла Жабер и вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме
Итальянка Ясмин Паолини вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.
5-я ракетка мира в третьем круге победила Онс Жабер из Туниса в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 13 минут.
В четвертом круге Паолини встретится с Еленой Остапенко (Латвия), которая прошла дальше после снятия с матча немки Лауры Зигемунд.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 27) — 6:4, 6:3
