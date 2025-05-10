Теннис
10 мая, 17:50

Паолини обыграла Жабер и вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Итальянка Ясмин Паолини вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.

5-я ракетка мира в третьем круге победила Онс Жабер из Туниса в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 13 минут.

В четвертом круге Паолини встретится с Еленой Остапенко (Латвия), которая прошла дальше после снятия с матча немки Лауры Зигемунд.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 27) — 6:4, 6:3

Онс Жабер
Ясмин Паолини
