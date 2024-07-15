Паолини вошла в тройку чемпионской гонки WTA

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини поднялась на третье место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Обновленная версия была опубликована 15 июля. Паолини вышла с 5-й на 3-ю строчку.

28-летняя итальянка дошла до финала Уимблдона, в котором уступила чешке Барборе Крейчиковой — 2:6, 6:2, 4:6.

В чемпионской гонке продолжает лидировать Ига Свентек из Польши, вылетевшая от Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона. Второе место занимает Елена Рыбакина (Казахстан).

Ранее была опубликована обновленная версия рейтинга WTA.