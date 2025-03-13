Паолини — о поражении от Самсоновой: «Она провела один из лучших своих матчей»

Шестая ракетка мира Ясмин Паолини прокомментировала поражение от Людмилы Самсоновой (0:6, 4:6) в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Первый сет был очень сложный. Она сделала очень мало ошибок. Это был очень тяжелый для меня матч, во втором сете мне каким-то образом удалось остаться в игре, но этого было недостаточно. Сегодня, я думаю, Самсонова провела один из лучших своих матчей, так что я должна отдать ей должное, потому что я смогла увидеть вещи, которые нужно улучшить в своей игре. Она хорошо играет со мной, и я затрачиваю много сил в матчах с игроками ее типа. Постараюсь запомнить несколько деталей после этой игры, чтобы быть более готовой к новой встрече с Людмилой. Надеюсь, что в следующий раз будет более удачный день», — цитирует итальянку Ubitennis.

В четвертьфинале россиянка встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.