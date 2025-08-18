Теннис
18 августа, 12:20

Паолини — о финале против Свентек: «План всегда один — стараться играть агрессивно»

Сергей Ярошенко

Девятая ракетка мира Жасмин Паолини рассказала о своем плане на финальный матч турнира против польки Иги Свентек на турнире в Цинциннати.

«План всегда один — стараться играть агрессивно. Особенно с подачей — пытаться подавать хорошо, с хорошим процентом. И когда у меня будет шанс войти в корт и заставить её бегать... Она, конечно, бегает очень-очень хорошо. Так что будет тяжело, но цель — сыграть хороший матч, стараться быть в игре в каждом розыгрыше и показать высокий уровень на корте», — сказала Паолини в интервью Tennis Channel.

Матч 24-летней польки и 29-летней итальянки состоится в ночь на 19 августа.

