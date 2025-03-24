Теннис
24 марта, 20:27

Паолини победила Осаку и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами

Руслан Минаев

Итальянка Ясмин Паолини стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Майами.

В четвертом круге 7-я ракетка мира победила японку Наоми Осаку со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 16 минут.

Паолини за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4, 6:4

Наоми Осака
Ясмин Паолини
  • Из Алматы

    Паолини реально борется за каждый мяч. Бегает, старается. "Энерджайзер". Правда, ей уже 29... И недавно у неё были проблемы со здоровьем. И ёмкость аккумулятора со временем снижается. Но пока держится на достигнутом уровне. Думаю, начнёт падать в рейтинге в ближайший год, когда, кроме Мирры, её начнут обходить Анисимова, Таусон, играющие уже практически на уровне ТОП-10... Плюс продолжается восстановление у Бадосы, да и Наварро будет стремиться вернуться в ТОП-10.

    24.03.2025

  • nikola mozaev

    Ну не нравится мне Жасмин Паолини! Не могу понять, как она обыгрывает теннисисток уровня Осаки?! Смотрел большую часть матча: Паолини использовала свои шансы на все 100%, а Осака не реализовала ни одного брейк-пойнта во втором и третьем сетах. Обидная неудача Наоми Осаки.

    24.03.2025

