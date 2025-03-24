Паолини победила Осаку и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами
Итальянка Ясмин Паолини стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге 7-я ракетка мира победила японку Наоми Осаку со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 16 минут.
Паолини за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4, 6:4
Новости