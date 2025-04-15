Паолини вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Итальянка Ясмин Паолини вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте.
В первом круге 6-я ракетка мира победила немку Еву Лис со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 5 минут.
Паолини в следующем матче сыграет с немкой Юле Нимайер (Германия, WC).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ясмин Паолини (Италия, 5) — Ева Лис (Германия, WC) — 6:2, 6:1
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