Паолини вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати
Итальянка Ясмин Паолини вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати.
В третьем круге 9-я ракетка мира победила американку Эшлин Крюгер со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Матч длился 1 час 38 минут.
Паолини в следующем матче сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эшлин Крюгер (США, 26) — 7:6 (7:2), 6:1
Новости