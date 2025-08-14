Теннис
14 августа, 21:20

Паолини сыграет с Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати

Руслан Минаев

Итальянка Ясмин Паолини стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати.

9-я ракетка мира в четвертом круге победила чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 5 минут.

За выход в полуфинал Паолини сыграет с американкой Коко Гауфф.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:1, 6:2

