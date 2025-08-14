Паолини сыграет с Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати
Итальянка Ясмин Паолини стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати.
9-я ракетка мира в четвертом круге победила чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 5 минут.
За выход в полуфинал Паолини сыграет с американкой Коко Гауфф.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:1, 6:2
