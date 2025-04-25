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Сегодня, 13:16

Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Руслан Минаев
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Итальянка Ясмин Паолини вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге 6-я ракетка мира обыграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 1 минуту.

В третьем круге Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 29) — Мария Саккари (Греция).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:2

Ясмин Паолини
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