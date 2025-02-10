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10 февраля 2025, 18:55

Панова вышла во второй круг парного турнира в Дохе

Руслан Минаев

Россиянка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар пробились во второй круг парного турнира в Дохе.

В первом круге теннисистки победили дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.

Во втором круге Панова и Столлар сыграют с победительницами матча Лейла Фернандес/Надежда Киченок (Канада/Украина) — Эйжа Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) — 6:1, 6:4

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Теннис
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