Панова вышла во второй круг парного турнира в Дохе
Россиянка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар пробились во второй круг парного турнира в Дохе.
В первом круге теннисистки победили дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.
Во втором круге Панова и Столлар сыграют с победительницами матча Лейла Фернандес/Надежда Киченок (Канада/Украина) — Эйжа Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай) — 6:1, 6:4
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